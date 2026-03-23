El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes, 23 de marzo, en Fuerteventura

Reunión del Consejo de Gobierno en Fuerteventura este 23 de marzo de 2026.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha informado en rueda de prensa sobre los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno tras la reunión mantenida en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Al margen de los acuerdos, Cabello, se ha referido a las medidas del plan anticrisis del Gobierno estatal cifradas en 5.000 millones de euros. En su opinión, estas medidas son «un fiasco y un fracaso para Canarias». Incidió en que «una vez más, el Gobierno de Madrid se olvida de Canarias«.

Recordó el portavoz del Gobierno la reunión esta tarde, a partir de las 17:00 horas, del Consejo Asesor del Presidente, donde se tratará el asunto de la medidas que puede hacer efectivas el propio Gobierno de Canarias porque «Canarias no puede quedarse parada».

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