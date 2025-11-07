El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador en el que investiga aspectos como la prohibición de acceder con comida

Consumo investiga a una decena de promotoras de festivales por posibles prácticas abusivas. Fotografía: EP

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador en el que se encuentra investigando a una gran empresa promotora de festivales musicales. Se analizan posibles prácticas abusivas como la prohibición de acceder con comida y bebida; obligar a los usuarios a pagar un extra para poder entrar y salir del recinto; o imponer condiciones abusivas para poder retirar el dinero de las pulseras con las que se pagan las consumiciones.

En caso de constatarse estas presuntas prácticas abusivas, Consumo indica que podrían ser calificadas como ‘muy graves’. Estas posibles sanciones conllevarían el pago de multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros.

Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes.

Actualización del reglamento

Ante estas posible irregularidades, algunas asociaciones proponen que se realice una actualización del Reglamento de Espectáculos Públicos. La finalidad de dicha actualización sería que «estos eventos no se conviertan en privilegio de unos pocos».