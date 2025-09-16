Contactó por redes con 46 menores para lograr imágenes sexuales

Condenan a un hombre residente en Fuerteventura a 4 años de cárcel por contactar con 46 menores a través de perfiles falsos en redes sociales para presionarlos y que le enviasen fotos y vídeos sexuales

La Audiencia de Las Palmas ha condenado este martes a cuatro años y tres meses de cárcel y a una multa de 7.290 euros a un hombre residente en Fuerteventura que ha admitido que contactó entre 2016 y 2019 con 46 menores a través de perfiles falsos de Instagram y WhatsApp para obtener imágenes y vídeos sexuales suyos.

Simulación del chat de un adulto haciéndose pasar por menor para pedir imágenes sexuales. Fundación La Nación

Condena por varios delitos sexuales contra menores

Así lo ha sentenciado la sección primera de la Audiencia de Las Palmas en una vista en la que el procesado se ha conformado con los cargos formulados por la Fiscalía, lo que implica que deberá indemnizar con 29.000 euros a las víctimas, de entre 12 y 17 años, contra las que cometió 26 delitos de exhibicionismo, 15 de prostitución y corrupción de menores y diez de abuso sexual a menores a través de redes sociales.

Además de intercambiar con las víctimas archivos fotográficos y vídeos de carácter sexual y pornográfico, el condenado, natural de Brasil y con un grado de discapacidad del 40 % por un retraso mental ligero, llegó a proponer a algún menor encuentros sexuales físicos.

Cuando fue detenido en junio de 2019 en su domicilio, situado en el sur de Fuerteventura, el procesado, W.D.L.P., guardaba en siete dispositivos las fotos y vídeos sexuales que logró obtener de los menores.

Desde el inicio de la instrucción de esta causa ha reconocido los hechos y ha mostrado su arrepentimiento, al tiempo que ha colaborado para su esclarecimiento, facilitando el registro de su domicilio y las claves de los ordenadores y teléfonos donde almacenaba dicho material, según destaca la Fiscalía en su escrito de acusación, respecto del que este martes W.D.L.P. ha mostrado su conformidad y ha asumido sus consecuencias penales y civiles.