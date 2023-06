Continúa adelante el proyecto del Siam Park en Gran Canaria

El grupo Loro Parque está dispuesto a seguir con el Siam Park de Gran Canaria e invertir 160 millones de euros

El grupo Loro Parque está dispuesto a seguir adelante con el parque acuático Siam Park en el sur de Gran Canaria, pese a las trabas con las que se ha encontrado para llevarlo a cabo. Calculan en unos 160 millones de euros la inversión que precisará el proyecto que se redactó en 2015, cuando se valoró en 80 millones de euros.

El presidente del grupo, Wolfgang Kiessling, y el vicepresidente, su hijo Christoph, han presentado este miércoles a empresarios y periodistas el proyecto a realizar en la zona de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana.

Los detalles del proyecto del Siam Park en Gran Canaria

Momento de la presentación del Siam Park en Gran Canaria.

El proyecto planteado por el grupo Loro Parque incluye un hotel con 300 camas, cuya ejecución daría empleo a 1.000 personas y, una vez puesto en marcha, generaría trabajo para 600.

El asesor jurídico de Loro Parque, Jaime Rodríguez Cíe, que también ha intervenido en la presentación, ha confiado en declaraciones a los periodistas en que se pueda llevar a cabo tras las manifestaciones de apoyo al proyecto expresadas recientemente por PP y CC, los dos partidos que gobernarán mediante un pacto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tras las elecciones del 28M.

Según Rodríguez Cíe, el Grupo Loro Park ha invertido en estos años, desde que adquirió los terrenos de El Veril, unos 30 millones de euros, que en palabras de Wolfgang Kiessling han sido «para nada», en los once años y medio que llevan tratando de sacar adelante el parque, un proyecto que «será difícil y complicado y no será seguro si no hay pactos».

El nuevo Siam Park, que completará la oferta del Acuario del Mar en Las Palmas de Gran Canaria y de los parques temáticos del grupo en Tenerife (Loro Park y Siam Park) podría convertirse en el mayor de Europa, con más de tres millones de visitantes al año, ha indicado el asesor jurídico.