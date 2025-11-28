El Ayuntamiento de Telde mantiene activo el dispositivo de búsqueda del vecino de 86 años desaparecido desde el 25 de noviembre, en coordinación con la Policía Nacional

Desde este jueves se ha reforzado el dispositivo municipal de colaboración, en el que participan la Policía Local de Telde, el equipo de Voluntarios de Protección Civil y la Unidad de Drones Unidron.

Esta última, reconocida por su experiencia en rastreos aéreos, ha llevado a cabo vuelos de reconocimiento sobre áreas de difícil acceso. Sobre todo, en zonas próximas al punto donde el desaparecido fue visto por última vez. Los equipos han centrado sus esfuerzos en áreas con vegetación y escasa presencia de personas.

Apoyo a la familia

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha trasladado un mensaje de cercanía a los familiares de Manuel S.M., recordando que el Ayuntamiento mantiene sus puertas abiertas para asistirles en lo que necesiten.

El primer edil ha asegurado que la institución continuará colaborando con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. También seguirá acompañando a los seres queridos del desaparecido en estos momentos especialmente complicados.

Coordinación con la Policía Nacional

El Consistorio subraya que cualquier indicio o información relevante obtenido durante el operativo se transmite de inmediato a la Policía Judicial, autoridad competente en la investigación.

Desde la Jefatura de la Policía Local reiteran su plena disposición a seguir implicados en los trabajos interinstitucionales hasta el cierre del operativo. Igualmente, agradecen la colaboración ciudadana y el apoyo de los equipos voluntarios, fundamentales para avanzar en la búsqueda.