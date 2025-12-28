Continúa la búsqueda de un español y tres de sus hijos en Indonesia

La desaparición ocurrió tras el naufragio de una embarcación en la isla de Padar

Los equipos de rescate de Indonesia reanudaron este domingo el operativo de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Continúan la búsqueda de un español y tres de sus hijos en Indonesia. EFE/SERVICIO DE EMERGENCIA DE INDONESIA

«El operativo se reanudó a las 6:30 hora local (22:30 GMT, del sábado)», declaró Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión, a EFE.

Última vez en el camarote

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Durante esta tercera jornada, la búsqueda se centrará en «determinar la posición del casco del barco» hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos se vieron por última vez en su camarote.