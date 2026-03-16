Un mes de búsqueda de Airam Concepción con la esperanza aún de encontrar alguna pista que permita el esclarecimiento de lo ocurrido

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este lunes se cumple un mes desde la desaparición de Airam Concepción, de quien se perdió la pista el pasado 16 de febrero en la zona de Los Cancajos, en la isla de La Palma. Desde entonces, familiares, voluntarios y equipos de emergencia mantienen la esperanza de encontrar alguna pista que permita esclarecer lo ocurrido.

Precisamente también fue un lunes cuando el joven desapareció. Aquella jornada se encontraba en la zona coincidiendo con el ambiente festivo del carnaval. Según las imágenes captadas por varias cámaras de seguridad revisadas durante la investigación, Airam vestía con colores oscuros mientras transitaba por el entorno de Los Cancajos durante la celebración de Los Indianos, una de las fiestas más multitudinarias de la isla.

Búsqueda de Airam en el litoral palmero. Imagen RTVC

Intensas labores de búsqueda

Ese punto del litoral se ha convertido desde el primer momento en el principal foco de la búsqueda. Los dispositivos de rastreo han incluido batidas por tierra, revisiones en zonas costeras y vigilancia marítima. Sin embargo, las condiciones del mar durante las últimas semanas han dificultado la continuidad de los trabajos en el agua, ralentizando parte de las investigaciones.

A pesar de ello, durante este mes se han llevado a cabo intensas labores coordinadas entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Los Cancajos ha sido el epicentro de los operativos, aunque las escasas pistas obtenidas han obligado también a ampliar el radio de búsqueda hacia otros puntos de la isla.

En concreto, algunas líneas de investigación llevaron a revisar áreas del municipio de El Paso y distintos enclaves de la comarca capitalina, incluyendo zonas cercanas a Santa Cruz de La Palma. Hasta el momento, estas actuaciones no han dado los resultados esperados.

En los primeros días tras la desaparición, la madre del joven explicó públicamente cómo es Airam y pidió colaboración ciudadana para localizarlo. Desde entonces, la familia continúa difundiendo su imagen y apelando a cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.