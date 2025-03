Este martes ha tenido lugar la primera sesión del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria

La contracrónica del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria: habla la ciudadanía. Imagen de Informativos RTVC

Este martes ha tenido lugar el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento de Canarias. En esta primera jornada el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha hecho balance sobre su legislatura y ha abordado las principales materias sobre las que se encuentra trabajando el Ejecutivo.

El presidente ha tratado temas, como la crisis migratoria, el turismo, la vivienda o la sanidad, entre otras, donde no solo ha señalado los avances llevados a cabo por el Ejecutivo en dichas materias, sino también la hoja de ruta que tiene como objetivo el Gobierno canario a mitad de su legislatura.

Este debate, que no termina este martes, sino que se prolongará hasta el jueves 13 con las reacciones de los diferentes grupos parlamentarios de la oposición y con la réplica del presidente, ha despertado un gran interés no solo en la política, sino en la sociedad. Más de 50 periodistas acreditados y 20 medios de comunicación se han dado cita para cubrir el DENCanarias25 estos días y ser testigos no solo del debate parlamentario ante las cámaras, sino del clima antes, durante y después.

Informa RTVC

Contracrónica del debate

Durante la mañana, ha habido mucha expectación de lo que ocurre tanto dentro del hemiciclo como en los pasillos.

Sin perder detalles, periodistas que cubrían la jornada han prestado especial atención al debate fuera de la intervención del presidente. Gestos de complicidad, amuletos de la suerte o señas de concordia y cariña son algunas de las claves que, aparte del contenido de la jornada, también atestiguan el DENCanarias25.

Sin duda, una contracrónica necesaria para entender el debate más allá del discurso parlamentario que se muestra en las pantallas.

Informa RTVC

El debate en la calle

Mientras tenía lugar la intervención del presidente Clavijo en esta primera jornada, compañeros y compañeras de RTVC se han lanzado a la calle para conocer cuáles son los asuntos que más le preocupan a la sociedad canaria.

Temas, como la falta de trabajo para los jóvenes, el acceso a la vivienda, la crisis migratoria o la regularización del turismo han sido los temas más repetidos entre la población, cuestiones que afectan a los canarios y canarias de forma transversal y que son recurrentes en el debate parlamentario.

Asimismo, las personas entrevistadas han aprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje a los políticos y políticas del Parlamento canario: que estén pendientes de lo que ocurre en la calle y a la ciudadanía de las Islas, así como la importancia de la unidad.