Controlado el incendio en una nave industrial de Güímar, en Tenerife

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El incendio se originó a primera hora de este domingo en una nave del polígono industrial de Güímar dedicada a la instalación de agua

Incendio nave Gúímar
Controlado un incendio en una nave industrial de Güímar, en Tenerife. RTVC.

Los Bomberos de Tenerife han controlado un incendio declarado a primera hora de este domingo en una nave del polígono industrial de Güímar dedicada a la instalación de agua.

Sobre las 7.00 horas, el 112 Canarias recibió un aviso en el que se alertaba de la posible propagación del incendio a otras naves, un extremo que confirmaron los Bomberos al llegar a la zona.

En el operativo se han movilizado Bomberos con base en Güímar, Santa Cruz y La Laguna, así como voluntarios de Güímar y La Laguna. Se continúa trabajando para la completa extinción del incendio.

