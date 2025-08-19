El acuerdo refuerza la financiación y promoción de este centro de innovación, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo y diversificar la economía majorera

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, junto a representantes del Gobierno de Canarias y del ITC, durante la firma del convenio en las puertas del Parque Tecnológico de Fuerteventura / CABILDO DE FUERTEVENTURA

El Cabildo de Fuerteventura ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para potenciar la actividad del Parque Tecnológico de Fuerteventura.

El acuerdo fue firmado por la presidenta del Cabildo y del Consejo de Administración del Parque Tecnológico, Lola García, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y la consejera delegada ejecutiva del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Guayarmina Elisa Peña.

En el acto también estuvieron presentes el consejero insular de Innovación, Rayco de León, el gerente del Parque Tecnológico, Eduardo Pereira, y el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Javier Franco.

Con este convenio, ambas administraciones renuevan su compromiso de buscar fórmulas de financiación y promoción del Parque, con actuaciones que beneficien a la sociedad canaria y, de forma especial, a Fuerteventura.

Lola García destaca que el Parque «se consolida como referente internacional»

La presidenta insular destacó que el Parque “continúa consolidándose como referente internacional, impulsando proyectos enfocados a soluciones innovadoras de servicio público que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”. Subrayó además que estas iniciativas permiten a empresas y centros de investigación desarrollar su actividad en la isla, atrayendo inversión, generando empleo y diversificando la economía majorera.

García recordó que el Cabildo destina casi un millón de euros de su presupuesto de 2025 a la explotación del Parque y defendió la importancia de reforzar la colaboración interadministrativa.

Por su parte, Migdalia Machín resaltó que el convenio refuerza el papel del Parque dentro de la red de infraestructuras científicas y de innovación de Canarias, garantizando su proyección más allá del ámbito insular. La consejera insistió en que el centro debe actuar como punto de encuentro entre empresas, investigación y formación, atrayendo talento y proyectos de alto valor añadido, con la colaboración institucional como eje para que las inversiones y el conocimiento se traduzcan en resultados tangibles.

Finalmente, el consejero insular de Innovación, Rayco de León, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos desde el Parque Tecnológico y de dar a conocer a la ciudadanía las oportunidades que ofrece este ecosistema innovador en Fuerteventura.