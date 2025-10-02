ES NOTICIA

Copa de la Reina: el Oviedo se lleva el derbi asturiano y el Alavés golea al Racing

RTVC / EFE
El Real Oviedo le ganó al Real Sporting de Gijón y el Alavés triunfó frente al Racing de Santander, lo que los clasifica a ambos para la final de la Copa de la Reina

El Real Oviedo logró vencer este miércoles al Real Sporting de Gijón por 0-1 y se clasificó para los octavos de final de la Copa de la Reina, al igual que el Alavés, que goleó a domicilio (0-3) al Racing de Santander.

El conjunto carbayón se adelantó en el minuto 48 gracias al tanto de la defensora Eva Lois. Una ventaja que supo defender hasta el final para desesperación de las rojiblancas.

También lograron su pase el Sporting de Huelva, tras la goleada por 3-0 ante el Málaga con los tantos de Andrea, Morales y uno en propia meta. Con el mismo resultado, pero a domicilio, se clasificó el Alavés ante el Racing (Raquel, Celia y Elene).

Completaron el cuadro de octavos el Guiniguada Apolinario, Osasuna y Sport Extremadura, que derrotaron al Spar Gran Canaria, al Olympia Las Rozas y al Rayo Vallecano respectivamente.

Los ocho ganadores de esta segunda ronda del torneo, más los dos recién ascendidos (Alhama ElPozo y DUX Logroño). Y los clasificados del noveno al decimocuarto puesto de la pasada Liga F, disputarán los octavos de final del 4 al 6 de diciembre.

Emparejamientos de la segunda ronda:

AEM-Europa (1-3)

Villarreal-Valencia (1-3)

Sporting de Gijón-Oviedo (0-1)

Racing de Santander-Alavés (0-3)

Olympia Las Rozas-Osasuna (2-4)

Rayo Vallecano-Sport Extremadura (1-5)

Sporting Huelva-Málaga (3-0)

Guiniguada Apolinario-Spar Gran Canaria (1-0). 

