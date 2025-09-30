Cortes de tráfico por la Vuelta Ciclista a Lanzarote

La Vuelta Ciclista a Lanzarote 2025 se celebrará el sábado día 4 y el domingo 5 de octubre. Más de 600 ciclistas procedentes de 25 países recorrerán los siete municipios de la isla

Imagen de archivo de la Vuelta Ciclista a Lanzarote. Fotografía: Club La Santa

La organización de la Vuelta Ciclista a Lanzarote 2025, el Club La Santa, ha asegurado que el impacto de la prueba en el tráfico de la isla será moderado y puntual. El sábado 4 de octubre afectará a los municipios de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Tinajo y Teguise y el el domingo 5 de octubre, a Tías, Yaiza y Tinajo.

Estos serán los cortes de tráfico que se llevarán con motivo de la Vuelta a Lanzarote 2025:

Sábado 4 de octubre

Tinajo : cortes en la AVENIDA KROGAGER de 08:25 a 08:40 horas.

: cortes en la AVENIDA KROGAGER de 08:25 a 08:40 horas. Teguise : cortes desde las 08:20 hasta las 10:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

: cortes desde las 08:20 hasta las 10:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio. Haría : cortes desde las 09:00 hasta las 11:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

: cortes desde las 09:00 hasta las 11:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio. Arrecife ( parte 1): cortes en la avenida Las Palmeras de 11:00 a 12:30, en la LZ-101 (CIRCUNVALACIÓN – NAOS) de 11:30 a 13:00 horas.

( parte 1): cortes en la avenida Las Palmeras de 11:00 a 12:30, en la LZ-101 (CIRCUNVALACIÓN – NAOS) de 11:30 a 13:00 horas. Arrecife ( parte 2): cortes desde las 12:30 hasta las 13:15 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

( parte 2): cortes desde las 12:30 hasta las 13:15 horas en distintas calles y carreteras del municipio. San Bartolomé : cortes en la LZ-301 (GÜIME – MONTAÑA BLANCA) y en la calle El Arroyo de 12:30 a 13:30 horas.

: cortes en la LZ-301 (GÜIME – MONTAÑA BLANCA) y en la calle El Arroyo de 12:30 a 13:30 horas. Tías : cortes desde las 12:30 hasta las 14:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

Domingo 5 de octubre

Tías : cortes desde las 08:00 hasta las 09:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

: cortes desde las 08:00 hasta las 09:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio. Yaiza (parte 1): cortes desde las 08:30 hasta las 10:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

(parte 1): cortes desde las 08:30 hasta las 10:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio. Yaiza ( parte 2): cortes desde las 10:45 hasta las 11:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

( parte 2): cortes desde las 10:45 hasta las 11:45 horas en distintas calles y carreteras del municipio. Tinajo: cortes desde las 10:00 hasta las 12:30 horas en distintas calles y carreteras del municipio.

Ante cualquier duda, pueden consultar más información en https://www.clublasanta.com/es/eventos/vuelta-ciclista-a-lanzarote o a través del mail de contacto vuelta@clublasanta.com.