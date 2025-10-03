Cortes de tráfico por las obras en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma

El Cabildo de La Palma destina 4,4 millones para la tercera fase de las obras de la Avenida Marítima, entre el callejón Tedote y la Avenida de Las Nieves

Comienza la tercera fase de rehabilitación de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma y las obras conllevan cortes de tráfico y reorganización de aparcamientos. Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre el callejón de Tedote y la intersección con la Avenida de Las Nieves, completando así la reforma integral de la vía.

Vemos cómo se reordenará la ciudad para acometer las obras.

Estacionamiento y cortes de tráfico en Santa Cruz de La Palma por las obras en la Avenida Marítima (tercera fase)

Una inversión de 4,4 millones

Se trata de una intervención en la que el Cabildo de La Palma invertirá cerca de 4,4 millones de euros, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

La actuación dará continuidad a las fases previas de la intervención, que incluyeron la renovación de pavimentos, la ampliación de espacios peatonales y ajardinados y la conexión con la nueva playa.

El proyecto se enmarca en el Plan Director de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de La Palma y tiene como objetivo la recuperación del frente histórico de la ciudad, con mejoras en infraestructuras y servicios adaptados a las necesidades actuales.

Cortes y aparcamientos durante las obras

Durante los primeros cinco días de intervención, se realizarán cortes intermitentes en la vía mientras la empresa encargada lleva a cabo el replanteo de la obra mediante un estudio topográfico, además de la señalización preventiva de la zona de trabajo.

Además, en la segunda fase de la Avenida Marítima, comprendida entre la Avenida El Puente y la calle Tedote, se habilitan aparcamientos en batería para mejorar la disponibilidad de estacionamiento en la zona.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma será el encargado de reorganizar los aparcamientos y la circulación durante el periodo de ejecución de las obras.