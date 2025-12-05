El Costa Adeje Tenerife visita, este sábado 6 de diciembre, al FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff a las 14:00 (hora canaria)

El Costa Adeje Tenerife afronta un exigente reto ante el FC Barcelona / CD Tenerife Femenino

El conjunto blanquiazul regresa a la competición tras la semana de parón con una de las salidas más exigentes del campeonato, pero con el buen sabor de boca tras lograr vencer en casa al Atlético de Madrid. Las tinerfeñas se miden este sábado a las 14:00 (hora canaria), en el Estadio Johan Cruyff, al actual campeón de Liga y Copa en un escenario de máximo nivel, con el objetivo de competir con personalidad y dar continuidad a la solvencia mostrada durante este curso.

Mentalidad ganadora

El equipo dirigido por Eder Maestre encara el compromiso tras una semana de trabajo enfocada en mantener la identidad competitiva que ha caracterizado al grupo, especialmente lejos de casa. Las blanquiazules han demostrado solidez y capacidad para adaptarse a contextos complejos, una exigencia aún mayor ante uno de los equipos más potentes del fútbol mundial.

“Estamos generando una mentalidad de equipo ganador, independientemente de contra quien se juegue, el equipo no se va a amedrentar, eso es lo más importante, queremos tener esa personalidad sobre el campo y ya luego el partido te podrá llevar a donde sea”, señaló el técnico blanquiazul en la previa del encuentro.

Duelo ante el líder

El Costa Adeje Tenerife que se sitúa en la quinta plaza luchando cara a cara con los grandes clubes del fútbol español, suma 23 puntos, y visitará el recinto blaugrana con la potestad de ser el mejor visitante hasta el momento en la competición doméstica.

El FC Barcelona llega a esta jornada como líder de la clasificación con 33 puntos, gracias a 11 victorias, aunque esta temporada ya han experimentado una derrota liguera, coincidiendo con las blanquiazules en solo un partido perdido durante la campaña.

“Sabemos del nivel del rival, tienen algunas bajas que pueden afectarles de cierta manera, pero nosotras también tenemos jugadoras no disponibles. Sabemos que con poco pueden hacerte daño, porque tienen jugadoras tremendamente diferenciales a nivel internacional, no vamos en plenitud de potencial pero confiamos en el equipo y vamos a vivirlo con ilusión”

El encuentro en el Estadio Johan Cruyff se presenta como una nueva oportunidad para el Costa Adeje Tenerife de afrontar su momento ante uno de los rivales más difíciles del panorama internacional en esta decimotercera jornada de Liga F Moeve.