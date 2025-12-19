El Costa Adeje Tenerife se medirá este sábado al Sevilla FC en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina que se disputará a partido único

El Costa Adeje Tenerife afronta los octavos de final de la Copa de la Reina / CD Tenerife Femenino

Este sábado el Costa Adeje Tenerife afronta una cita marcada en rojo en el calendario: los octavos de final de la Copa de la Reina. Las guerreras visitarán al Sevilla FC con el objetivo de seguir avanzando en una competición que despierta siempre una ilusión especial en el vestuario blanquiazul.

Debut oficial de Albéniz

El choque será el primer compromiso oficial de Adrián Albéniz al frente del primer equipo, un estreno exigente y motivador en una eliminatoria a partido único que pondrá a prueba la ambición y la solidez del conjunto tinerfeño. El técnico afronta el reto con confianza y ambición: “Nuestro mensaje ha sido que estamos aquí para ayudarlas. Queremos ir a competir a Sevilla y sacar esta eliminatoria adelante. La Copa es una competición diferente, que nos hace mucha ilusión a todas y queremos pasarla”.

El Costa Adeje Tenerife regresa a Sevilla tras el buen recuerdo de la contundente victoria lograda esta misma temporada en el feudo hispalense, aunque Albéniz advierte de la dificultad del encuentro: “El Sevilla es un rival que ha variado su forma de jugar desde el partido de la segunda jornada. Tenemos que estar muy atentas en todo momento porque sabemos que no tendrá nada que ver con ese encuentro”.

Sueño copero blanquiazul

Por su parte, la capitana blanquiazul, Patri Gavira, destaca la importancia del partido y la ilusión con la que el equipo afronta la eliminatoria: “La Copa de la Reina siempre es especial para este club. Sabemos lo que significa y lo que hemos sido capaces de hacer en otras temporadas. Son duelos directos a partido único y queremos este año dar ese campanazo”.

El torneo del KO ha sido históricamente una competición muy significativa para la entidad tinerfeña. Ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones y ha sido un habitual en las rondas finales, buscando en esta edición seguir escribiendo historia blanquiazul.