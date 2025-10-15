ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Costa Adeje Tenerife vs Badalona F | J 8 Liga F

Naybet Rivero Jiménez
Naybet Rivero Jiménez
CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife quiere quitarse el mal sabor de boca de su último partido con una victoria ante el Badalona F

El Costa Adeje Tenerife recibe este domingo 19 de octubre, a las 16:00 horas (hora canaria), al Badalona Femenino en el Campo de Fútbol de Adeje, en un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.

Momento de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño, dirigido por Eder Maestre, llega a la cita tras sufrir su primera derrota de la temporada, un ajustado 0-1 ante el Eibar Femenino en casa. A pesar del tropiezo, las isleñas están firmando un sólido inicio de campeonato, manteniéndose en la zona alta de la tabla.

Por su parte, el Badalona F llega con la moral reforzada después de vencer por 1-0 al Madrid CFF, logrando así su segunda victoria de la temporada. El conjunto catalán busca seguir sumando para afianzarse en una posición cómoda en la clasificación.

Clasificación

En la tabla, el Costa Adeje Tenerife ocupa la quinta posición, con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota, situándose a solo dos puntos de los puestos de Champions League. El Badalona F, en cambio, se encuentra en mitad de tabla con 9 puntos, fruto de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Alineaciones

Consulta las alineaciones del Costa Adeje Tenerife vs Badalona F.

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Dinko Horkas, portero de la UD Las Palmas: «Me gusta asumir riesgos»

Pedri será la imagen de Plátano de Canarias hasta 2028

Llegan las primeras lluvias de otoño a Canarias

La Palma se une a la red nacional de municipios con parques nacionales

CD Tenerife vs Unionistas de Salamanca | J 8 Primera Federación

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025