Costa Adeje Tenerife vs Badalona F | J 8 Liga F

El Costa Adeje Tenerife quiere quitarse el mal sabor de boca de su último partido con una victoria ante el Badalona F

El Costa Adeje Tenerife recibe este domingo 19 de octubre, a las 16:00 horas (hora canaria), al Badalona Femenino en el Campo de Fútbol de Adeje, en un encuentro que promete intensidad y buen fútbol.

Momento de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño, dirigido por Eder Maestre, llega a la cita tras sufrir su primera derrota de la temporada, un ajustado 0-1 ante el Eibar Femenino en casa. A pesar del tropiezo, las isleñas están firmando un sólido inicio de campeonato, manteniéndose en la zona alta de la tabla.

Por su parte, el Badalona F llega con la moral reforzada después de vencer por 1-0 al Madrid CFF, logrando así su segunda victoria de la temporada. El conjunto catalán busca seguir sumando para afianzarse en una posición cómoda en la clasificación.

Clasificación

En la tabla, el Costa Adeje Tenerife ocupa la quinta posición, con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota, situándose a solo dos puntos de los puestos de Champions League. El Badalona F, en cambio, se encuentra en mitad de tabla con 9 puntos, fruto de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Alineaciones

Consulta las alineaciones del Costa Adeje Tenerife vs Badalona F.

Te puede interesar: