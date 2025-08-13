La final del Trofeo Teide enfrenta al Costa Adeje Tenerife contra el Deportivo Abanca en un choque para seguir cogiendo ritmo de competición

La LIII edición del Trofeo Teide vivirá este sábado 16 de agosto su final femenina, con un atractivo duelo entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Abanca, conjunto que milita en la Liga F. El encuentro arrancará a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Los Cuartos de La Orotava.

RTVC.

Para las tinerfeñas, será además la última oportunidad de jugar en la isla antes de su estreno oficial en el Heliodoro Rodríguez López, previsto para mediados de septiembre. Hasta el momento, el club cuenta con más de 1.000 abonados, por lo que se espera un gran ambiente en la grada.

Venta de entradas

Las entradas para presenciar el Trofeo Teide están disponibles de forma online en tomaticket.es y en varios puntos de venta física: en La Orotava (estación de servicio DISA La Orotava y CEPSA La Cañada), en Los Realejos (Deportes Más Fútbol), en Icod de los Vinos (Cafetería La Mancha, Zarza Peluqueros, Atmósfera Sport, La Terraza de San Isidro y Café Epoka) y en San Juan de la Rambla (Cafetería Verín). También podrán adquirirse en las taquillas del Estadio Municipal Los Cuartos el mismo día del encuentro.

Dónde ver el partido

La final del Trofeo Teide femenino podrá verse en Televisión Canaria. Además, toda la actualidad del equipo estará disponible en la web de RTVC y en sus redes sociales.