El Costa Adeje Tenerife se medirá este domingo, 14 de diciembre, al DUX Logroño a las 11:00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López

El Costa Adeje Tenerife despide el año en casa ante el DUX Logroño / CD Tenerife Femenino

Este domingo el Costa Adeje Tenerife afrontará una cita muy especial en el Heliodoro Rodríguez López. Recibirá al DUX Logroño a partir de las 11:00 horas, en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga F Moeve. Será el último encuentro del año en casa. Será una oportunidad perfecta para que la afición blanquiazul y el equipo se despidan juntos de un 2025 cargado de buenos momentos y una temporada que está dejando un rendimiento sobresaliente.

Las tinerfeñas llegan al encuentro situadas en una sólida quinta posición, con 23 puntos. Con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva en el Heliodoro tras la brillante actuación firmada en el último compromiso en el recinto capitalino frente al Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Eder Maestre quiere prolongar su positivo estado de forma y cerrar el año ante su público con una alegría más.

Confianza y humildad

Para el técnico blanquiazul, el equipo venía haciendo en casa “buenos partidos, y el haber ganado al Atlético de Madrid te quita una losa emocional”. De cara al partido de este domingo, Eder Maestre considera que: “La semana está siendo muy buena. Estamos contentas por el partido que hicimos en Barcelona, pero ya estamos centradas en el DUX Logroño y me encantaría vivir el partido con la responsabilidad y humildad que caracteriza al equipo”.

El conjunto riojano aterriza en la isla ocupando la decimoquinta plaza de la tabla, con 5 puntos. Y tras caer en su estadio, Las Gaunas, ante la SD Eibar (0-1) en la pasada jornada.

“Me encantaría vivir el partido con la responsabilidad y humildad que caracteriza al equipo. No por el trabajo hecho en el Johan Cruyff vamos a ganar ahora, hay muchos partidos donde el DUX Logroño ha merecido obtener muchos más puntos. Tienen jugadoras que son peligrosas en la parte ofensiva, muy rápidas y fuertes, poseen armas con las que pueden hacernos daño” señala Maestre sobre su rival.

Un cierre de año junto a la afición blanquiazul

Este domingo, última parada del año en casa. El Costa Adeje Tenerife quiere cerrar un año 2025 muy especial, acompañado del mejor ambiente en el Heliodoro y con la intención de brindar un nuevo triunfo a su afición. Afición que está siendo clave en una temporada cargada de emoción, crecimiento y grandes citas para recordar.