Las futbolistas blanquiazules descubrieron la indumentaria en un acto arropado por el espacio “Isla de Fútbol”

Las jugadoras del CD Tenerife Femenino posan con las nuevas equipaciones / CD TENERIFE FEMENINO

El Costa Adeje Tenerife, primer equipo del Club Deportivo Tenerife Femenino, presentó este lunes 25 en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey sus equipaciones oficiales para la temporada 2025/26.

El acto contó con la participación de varias jugadoras del equipo blanquiazul. Nayluisa Cáceres, Noelia Ramos, Sara Niz, Natalia Ramos, Paola Hernández y María Estella fueron las encargadas de mostrar sobre el escenario las tres camisetas de campo —primera, segunda y tercera— junto a las tres indumentarias de porteras.

Además, se celebró un coloquio moderado por el espacio especializado Isla de Fútbol, presentado por Manoj Daswani y Helena Sampedro, en el que intervinieron Eder Maestre, Patri Gavira, Pisco, Mari José y Ari Arias.

Durante la conversación se abordó la evolución del fútbol femenino, la identidad del proyecto y las expectativas ante el inicio de la nueva temporada. La presidenta de La Liga F, Beatriz Álvarez, también participó a través de videollamada.

«Unas equipaciones que representan la identidad del club»

En su intervención, Eder Maestre destacó que “este tipo de actos ayudan a dar visibilidad a un equipo que cada año sigue creciendo y consolidándose en el panorama nacional”. Por su parte, Pisco señaló que “es emocionante ver cómo la afición nos acompaña en cada paso. Las equipaciones representan nuestra identidad y esperamos que esta temporada podamos defenderlas con orgullo”.

Asimismo, Mari José subrayó la importancia de la unión del vestuario: “Lo más bonito es sentirnos parte de una familia que no solo se centra en lo deportivo, sino también en los valores y en la pasión por este club”.

La jornada concluyó con una foto de familia en la que las jugadoras estuvieron acompañadas por tres futbolistas del primer equipo masculino: David Rodríguez, que vistió la primera equipación; Nacho Gil, con la segunda; y Fran Sabina, con la tercera.