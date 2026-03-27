El Costa Adeje Tenerife se medirá al Madrid CFF este domingo, 29 de marzo, a las 12:00 (hora canaria) en el Heliodoro Rodríguez López

El Costa Adeje Tenerife quiere hacer el Heliodoro un fortín / CD Tenerife Femenino

Este domingo, el Costa Adeje Tenerife regresa al Heliodoro Rodríguez López para afrontar un nuevo compromiso liguero, en esta ocasión frente al Madrid CFF, en el duelo correspondiente a la jornada 24 de Liga F Moeve.

El conjunto dirigido por Yerai Martín afronta la cita en un gran momento tras encadenar dos victorias consecutivas en Liga F Moeve, la última de ellas a domicilio frente al DUX Logroño. Unos resultados que han permitido a las blanquiazules consolidarse en la cuarta posición de la tabla con 42 puntos, manteniendo una ventaja de tres sobre sus inmediatos perseguidores.

Solidez en el Heliodoro

Además, las tinerfeñas quieren seguir haciendo del Heliodoro un fortín en este 2026. El equipo ha firmado un sólido rendimiento como local en lo que va de año en Liga F Moeve, con un balance de tres victorias y un empate, números que reflejan la fortaleza del grupo ante su afición.

En este sentido, el técnico blanquiazul, Yerai Martín, destacó la importancia del encuentro y del rendimiento en casa: “La plantilla está bien, está trabajando muy bien, con ganas y deseando volver a jugar en casa. Es un partido importante, ante un rival difícil que quizás no está consiguiendo los resultados que le gustaría, pero sabemos que será muy igualado. Estamos preparadas para afrontarlo, con ganas de hacerlo bien y conseguir los tres puntos”.

El Heliodoro Rodríguez López volverá a ser protagonista en un encuentro en el que el Costa Adeje Tenerife confía en el impulso de su afición para seguir sumando en casa y reforzar su buen rendimiento como local.

Afianzar la cuarta plaza

Las guerreras encaran así un nuevo reto en casa con el objetivo de prolongar su buena dinámica y seguir asentándose en la zona alta de la clasificación en este tramo final de la temporada. “Sabemos que si ganamos vamos a conseguir tres victorias consecutivas. Tenemos unos números que están mejorando y queremos seguir haciendo bien las cosas y afianzar la cuarta plaza”, añadió el mister.

Enfrente estará un Madrid CFF que llega al Heliodoro tras empatar (1-1) ante el Espanyol y que ocupa la novena posición con 31 puntos. El conjunto madrileño, dirigido por José Luis Sánchez Vera, buscará puntuar en un escenario exigente para continuar sumando en la competición.

Sobre el rival, Yerai Martín señaló: “No hay partidos fáciles. Los equipos necesitados son incluso más peligrosos y no podemos dejarnos llevar. Tenemos que centrarnos en nosotras mismas, ser constantes en el día a día y competir cada fin de semana”.

Ventaja tinerfeña en los precedentes

El encuentro tendrá además un componente especial, ya que será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada. En los dos precedentes anteriores —uno en Liga F Moeve y otro en Copa de la Reina—, el triunfo cayó del lado del cuadro tinerfeño, que se impuso a domicilio en ambos compromisos (0-2 en Liga y 0-1 en Copa). Las blanquiazules buscarán dar continuidad a esos buenos resultados y volver a imponerse, esta vez ante su afición.

Para el técnico blanquiazul: “El partido se va a decidir en las áreas. Tendremos que ser muy agresivas sin balón cuando vayamos a campo contrario y muy ordenadas en nuestro campo. También debemos tener más continuidad con balón, saber cuándo correr o transitar, y ser más agresivas en el área rival”.

Además, el equipo mantiene la ambición de seguir creciendo en la tabla: “Mientras los números digan lo contrario, la tercera plaza está en juego. Sabemos que el margen es grande, pero pasa por sumar nosotras y que el rival no lo haga”.