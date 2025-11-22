El Costa Adeje Tenerife recibirá al Atlético de Madrid en el Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife se medirá este domingo, 23 de noviembre, al Atlético de Madrid en el Estadio Heliodoro Rodríguez López

El entrenador del CD Tenerife Femenino, Eder Maestre / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afrontará este domingo su segundo compromiso consecutivo en el Heliodoro Rodríguez López, donde recibirá al Atlético de Madrid a partir de las 12:00 horas, en un choque de alto nivel correspondiente a la duodécima jornada de la Liga F Moeve.

Después del empate (2-2) ante el Granada CF del pasado fin de semana, las blanquiazules encaran esta nueva cita con la ambición de lograr su primera victoria como locales en la presente temporada. El equipo dirigido por Eder Maestre se encuentra situado en una meritoria quinta posición, en plena pelea por los puestos altos de la tabla, y tendrá frente a sí a uno de los rivales más exigentes de la competición, un conjunto colchonero que ocupa la segunda plaza y que está firmando un gran arranque de curso.

Las declaraciones del entrenador

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul, Eder Maestre, analizó las claves del duelo y el estilo del rival: “El Atlético es un equipo que domina a través del balón y que trata de someterte con mucha calidad por fuera, con un grado de individualidad muy alto. Tiene jugadoras resolutivas en el área. Para competir contra ellas debemos ser un equipo concentrado y solidario en todos los esfuerzos, que cuando el balón llega a zonas de riesgo cuente con las ayudas necesarias. Tenemos que ser más equipo que nunca, empoderarnos y creer en el plan.”

Maestre también habló sobre la trayectoria del equipo en casa y el deseo de lograr la primera victoria como locales: “Necesitamos desbloquear cuanto antes la victoria en casa. Cuando llegue la primera, seguramente vivamos el Heliodoro con una energía diferente.”

El técnico profundizó en el peso emocional de las últimas jornadas, “a veces, por una serie de hechos, la moneda cae hacia un lado o hacia otro. El precedente te genera ansiedad cuando buscas un objetivo que crees merecer y no se da. Pero el mérito para ganar está ahí. Debemos confiar y seguir por ese camino.”

Sobre el apoyo de la afición, Maestre se mostró convencido de que será determinante: “Confiamos plenamente en que el apoyo de la afición siga siendo importante. El Atlético de Madrid es uno de los equipos que está arriba y seguro que la gente responderá como lo hace en el resto de partidos. El equipo tiene muchas ganas de ganar en el Heliodoro.”

Así llega el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid aterriza en Tenerife como segundo clasificado, en una posición que da derecho a disputar la Champions League a final de temporada. Las rojiblancas, se encuentran a tan solo cuatro puntos de las tinerfeñas (24 puntos) y llegan a la cita tras vencer en casa al FC Badalona Women (2-0), y con un importante duelo en la tarde de este jueves perteneciente a la máxima competición europea ante el Twente neerlandés.