El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo un nuevo compromiso liguero en el Estadio Las Gaunas ante el DUX Logroño

El Costa Adeje Tenerife visita al DUX Logroño en busca de afianzar la cuarta plaza / CD Tenerife

Este domingo, el Costa Adeje Tenerife afronta un nuevo reto a domicilio en la Liga F Moeve, con la visita al DUX Logroño en el Estadio Las Gaunas, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 del campeonato.

Consolidar la cuarta plaza

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega al duelo en un buen momento en la competición liguera tras su contundente victoria ante el Levante UD (4-0), un resultado que refuerza la confianza del equipo en este tramo decisivo de la temporada. Tras una semana de máxima exigencia competitiva, el equipo centra ahora todos sus esfuerzos en la liga.

Con 39 puntos en la clasificación, el equipo tinerfeño ocupa la cuarta plaza, posición que quiere consolidar en las siete jornadas restantes. El objetivo es claro: mantenerse entre los mejores equipos del campeonato y asegurar una posición privilegiada al final del curso.

Mirada puesta en la Liga F

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul subrayó la parte positiva que dejó las semifinales de Copa de la Reina y destacó la importancia de centrarse en la competición liguera: “Las casi 7000 personas que vinieron a apoyarnos, independientemente del resultado, hicieron que el partido fuera bonito y especial. Ayer empezamos a preparar el encuentro ante el DUX Logroño, tras un día de descanso, y ahora tenemos que demostrar la ambición que tenemos con el objetivo de acabar en Liga F lo más arriba posible”.

Para Yerai Martín, el nivel del equipo está siendo muy notable destacando la dificultad que conlleva el trabajo realizado hasta el momento: “Cuando una temporada es buena a nivel de resultados, se puede pensar que entras en la normalidad de pelear por lo que estás disputando ahora mismo, pero debemos hacer una reflexión sobre lo que estamos realizando, no es fácil ser constantes, luchar por estar entre las mejores en dos competiciones, por ello queremos seguir sumando el domingo en Logroño y seguir en esa cuarta plaza”

Un rival necesitado de puntos

Enfrente estará un DUX Logroño que pelea por la permanencia en la categoría. El conjunto riojano suma 10 puntos, uno por encima de los puestos de descenso, y afronta el choque tras caer en su último encuentro ante el Atlético de Madrid (5-0). A pesar de la diferencia en la tabla, se espera un partido exigente ante un rival necesitado de puntos.

Yerai Martín también advirtió sobre la dificultad del rival: “Puede ser un contexto parecido al del Levante o el Alhama, desde el cambio de entrenador, el DUX Logroño juega con línea de cinco, han cambiado la manera de apretar y la salida de balón, ahora tienen más variables. Es un equipo rocoso, complicado que carga muy rápido el área y les gusta darle velocidad a sus jugadoras. Estos son los partidos que queremos sacar adelante de aquí a final de temporada”.

Un paso más en la liga

El Costa Adeje Tenerife es consciente de la exigencia del encuentro, especialmente en este tipo de contextos ante equipos de la zona baja que se juegan mucho en cada jornada. La concentración y la capacidad para imponer su estilo serán claves para optar a los tres puntos lejos de casa.

Además, una victoria en Logroño permitiría a las blanquiazules alcanzar los 42 puntos, igualando así los registros obtenidos la pasada temporada en la Liga F, con aún siete jornadas por disputarse, lo que reflejaría el crecimiento competitivo del equipo.