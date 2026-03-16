DUX Logroño vs Costa Adeje Tenerife | J23 Liga F 25-26

DUX Logroño vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de marzo. Partido correspondiente a la J23 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 22 de marzo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Las Gaunas. El encuentro corresponde a la jornada 23 de LaLiga F Moeve.

DUX Logroño vs Costa Adeje Tenerife | J23 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 4-0 en casa al Levante Femenino. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el DUX Logroño perdió por 5-0 en el partido de liga ante el Atlético de Madrid. El equipo se encuentra decimocuarto con 10 puntos.

Posiciones en la clasificación de DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 39 puntos. Por su parte, el equipo logroñés ocupa la decimocuarta posición, con 10 puntos, veintinueve puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el DUX Logroño y el Costa Adeje Tenerife, el Costa Adeje Tenerife ganó uno, el DUX Logroño ganó otro y los otros tres acabaron en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, habiendo perdido los otros dos. Sin embargo, el equipo logroñés llega a este enfrentamiento tras haber perdido tres de sus últimos cinco partidos, pero habiendo ganado uno y empatado el otro.

Alineaciones del DUX Logroño y Costa Adeje Tenerife

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