El Costa Adeje Tenerife afronta esta jornada en el Estadio Fernando Torres queriendo prolongar su buena dinámica tras la victoria al Levante

El Costa Adeje Tenerife visita al Madrid CFF / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femeninocontinúa su recorrido en Liga F Moeve con una nueva cita lejos de casa. Las tinerfeñas se medirán este domingo 9 de noviembre a las 15:00 (hora canaria) al Madrid CFF en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la competición.

Nueva prueba fuera de casa

Tras la importante victoria en el Ciutat de València ante el Levante UD (2-4), el equipo dirigido por Eder Maestre afronta esta jornada con confianza y ambición. El conjunto blanquiazul, mejor conjunto a domicilio de la competición gracias a una notable solidez y eficacia goleadora fuera de casa, buscará mantener la línea actual para seguir escalando posiciones en la clasificación.

“El triunfo ante el Levante nos dio un impulso importante. La semana tras conseguir la victoria se vive de una manera bonita y con las ganas que teníamos de lograr los tres puntos se vive diferente”, destacó Eder Maestre en la previa del encuentro.

El técnico tinerfeño también analizó al rival: “El Madrid CFF es un equipo con mucho talento ofensivo, con jugadoras rápidas y desequilibrantes. Afrontamos la visita desde la humildad más absoluta. Creo que el rival está por debajo en cuanto a puntos de los merecimientos que han tenido en este inicio de competición, por lo que tenemos clara la dificultad del partido”.

El rival de este fin de semana se sitúa en la sexta posición de la tabla (14 puntos), dos puntos por debajo de las tinerfeñas. La pasada jornada, las futbolistas de Javier Aguado cayeron en el Fernando Torres de Fuenlabrada ante el Granada CF (0-1), por lo que buscarán dar una mejor versión ante su afición este domingo.

El enfrentamiento en el recinto fuenlabreño se presenta como una nueva oportunidad para que el cuadro blanquiazul confirme su buen momento y consolide su posición en la zona noble de la tabla, ante un rival directo y muy complicado de Liga F Moeve.