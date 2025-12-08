Costa Adeje Tenerife vs Dux Logroño | J14 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Dux Logroño. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 14 de diciembre. Partido correspondiente a la J14 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Dux Logroño se enfrentan este domingo 14 de diciembre, a las 12:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 14 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Dux Logroño | J14 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 2-0 ante el FC Barcelona, el líder de la liga. El equipo de Eder Maestre se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Dux Logroño ganó su último partido de liga ante el Eibar. El equipo se encuentra penúltimo con 5 puntos.

Posiciones en la clasificación del Costa Adeje Tenerife y Dux Logroño

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 23 puntos, trece por debajo del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el equipo logroñés ocupa la decimoquinta posición, con 5 puntos, estando en puestos de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Costa Adeje Tenerife y Dux Logroño

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife Femenino ha ganado dos, el Dux Logroño uno y los otros dos los empataron. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partido ganado y uno empatado y otro perdido. Sin embargo, el equipo logroñés llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus últimos cinco partidos.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Dux Logroño

