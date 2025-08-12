El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido la autorización a Costas autorización para acceder al búnker del Confital que ocupa un marinero gallego jubilado desde hace más de un año. Le concede dos meses para recuperarlo.

Informa RTVC.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria da dos meses a la Demarcación de Costas para recuperar el búnker ocupado en el espacio protegido del Confital, en el barrio capitalino de La Isleta, en el que vive un marinero gallego jubilado hace más de un año.

A este respecto, Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado este martes que el «espacio de esas características, tiene un enorme valor y significado, no sólo desde el punto de vista del espacio natural sino, también, desde el punto de vista de la historia como búnkeres defensivos».

Además, ha agregado que «nosotros tenemos que recuperarlos, son tres búnkeres. Tampoco es ninguna maravilla, pero oye, hay otros lugares por esos mundos de Dios donde eso lo ponen como tiene que ser, le informan a la gente de las cosas y nos enteramos de una parte de nuestra historia«, ha agregado Quevedo,

Un juez autoriza a Costas a recuperar el búnker ocupado del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. En la imagen, uno de los búnkeres que datan de la Segunda Guerra Mundial.

Protección municipal del búnker de La Punta del Confital

Quevedo, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, vienen manteniendo reuniones de trabajo para avanzar en intervenciones de mejora en espacios del litoral de referencia de la capital grancanaria, entre los que se encuentran algunos búnkeres, concretamente, en la denominada Punta del Confital y en la zona próxima al Bufadero, y en el ámbito competencial de Costas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ya protege el único búnker que se encuentra en el ámbito de sus competencias, también en la zona cercana a La Punta del Confital. En este caso, se trata de un conjunto formado por dos espacios interconectados entre sí por un pasillo, que también está fortificado, y en su exterior, unido por una rampa.

Este búnker, junto con el resto de estructuras que se localizan en el espacio protegido del Confital, pertenece a la Segunda Guerra Mundial, 1941-42, y son parte del sistema de defensa antiaéreo de la isla.