El lateral malagueño asegura que el equipo tiene margen de mejora tras el empate ante el Andorra y espera sumar ya en la visita al Córdoba CF

Cristian Gutiérrez durante la rueda de prensa de este jueves en Barranco Seco

El futbolista de la UD Las Palmas, Cristian Gutiérrez, se mostró este jueves confiado en que el conjunto amarillo obtendrá “muchos resultados positivos” en la presente temporada de LaLiga Hypermotion, pese al empate (1-1) frente al FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria en la primera jornada.

El lateral izquierdo malagueño, procedente del Éibar, explicó en rueda de prensa que el trabajo con Luis García dará frutos y que espera verlos reflejados en la segunda jornada del campeonato, el próximo lunes 25 de agosto, en la visita al Córdoba CF. “Será un partido difícil, como cualquiera de la categoría”, advirtió.

Gutiérrez considera que el equipo tiene margen de mejora y prefiere no hablar de “fallo” en el estreno liguero, donde encajaron un gol a balón parado. “Hay muchos jugadores nuevos y tenemos que ir fusionándonos entre todos. Fuimos superiores y merecimos más”, subrayó.

En cuanto a su posición en el terreno de juego, más adelantada de lo habitual, señaló que se siente cómodo porque la ha desempeñado “prácticamente toda la vida”, actuando más como extremo izquierdo que como lateral. Además, aseguró no arrepentirse de haber dejado el Éibar para incorporarse al equipo isleño.