La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso reclama que se respeten los compromisos de investidura y critica la falta de Presupuestos y de financiación autonómica

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, pidió este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que apoye el Decreto Canarias para que “los compromisos que hicieron posible la investidura puedan cumplirse” pese a la ausencia de Presupuestos Generales.

Cristina Valido durante su intervención de hoy en el Congreso | Coalición Canaria

Durante su intervención en el pleno de la Cámara baja, Valido insistió en que el decreto es “la única vía” para garantizar que los acuerdos firmados entre el Ejecutivo central y el canario se traduzcan en hechos.

Defensa del sector primario y del Posei

Valido centró parte de su intervención en la defensa del Posei, programa esencial de la Política Agraria Común (PAC) para los productores canarios. Reclamó que el plan no se diluya en un fondo común y que se actualicen sus ayudas, advirtiendo que “si no, los agricultores y ganaderos canarios no tienen futuro”.

La diputada subrayó la importancia estratégica del Posei para la supervivencia del campo isleño y recordó que los gravámenes europeos sobre los puertos podrían colocar a Canarias en una situación de competencia desleal frente a los puertos marroquíes.

Críticas por la gestión migratoria

La portavoz nacionalista exigió al Estado que asuma su responsabilidad en la gestión migratoria, denunciando que Canarias “sigue asumiendo sola la acogida de menores migrantes”.

“Basta ya de asumir en soledad lo que es responsabilidad de España y de Europa”, declaró Valido, quien recordó que el Gobierno autonómico ha tenido que acudir a los tribunales para exigir al Estado una respuesta. También reclamó que la Unión Europea reconozca que Canarias es su frontera sur y actúe en consecuencia.

Claridad política y rendición de cuentas

Valido criticó que Sánchez hable de “dar voz a los valencianos” mientras evita una cuestión de confianza que permita al Congreso pronunciarse sobre su capacidad de gobernar “sin Presupuestos, sin debate sobre el estado de la nación y sin garantías legislativas”.

Aseguró que “hace tiempo que lo que importa ya no es lo que se dice, sino lo que se hace”, y lamentó la falta de avances en los compromisos del Ejecutivo. También advirtió que no se vislumbra ni una moción de censura ni un adelanto electoral, lo que, a su juicio, aumenta el bloqueo político.

Falta de financiación y compromisos incumplidos

La diputada canaria reprochó al presidente que traslade más competencias a las comunidades sin dotarlas de fondos suficientes, y recordó que “en noviembre, las autonomías aún esperan las transferencias pendientes de este ejercicio”.

Valido también denunció retrasos en medidas prometidas, como la bonificación del IRPF para La Palma, que “lleva todo el año anunciándose sin cumplirse”.

“El Gobierno se queda solo en el campo”

En el tramo final de su intervención, Valido respondió a las alusiones de Sánchez sobre el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular en el Ejecutivo autonómico. Le recordó que “ese PP con cuernos y rabos con el que ustedes demonizan, es el mismo con el que el PSOE ha gobernado en muchas instituciones canarias”.

La portavoz advirtió que, si el Gobierno central no cumple con el Decreto Canarias, podría quedarse “todavía más solo en el campo”. “A lo mejor, más pronto que tarde, alguien pita el final”, concluyó Valido, apelando a la necesidad de hechos y no de promesas.