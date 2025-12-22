Un fin de semana de competición, más de 300 atletas inscritos y una amplia propuesta formativa consolidan el Critérium de Invierno en su quinta edición

El Critérium de Invierno del Tenerife CajaCanarias vuelve a sumar atletismo / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias celebró el pasado fin de semana, el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre la V edición del Critérium de Invierno. Un evento centrado en las pruebas combinadas, lanzamientos y saltos que volvió a situar al atletismo base canario como protagonista. La competición reunió a más de 300 atletas y se desarrolló en dos sedes: el sábado en el Estadio Iván Rodríguez Ramallo de Los Realejos y el domingo en el Estadio Francisco Peraza – La Manzanilla, en San Cristóbal de La Laguna.

En el apartado deportivo, se registraron buenas actuaciones individuales, varias mejores marcas personales y algunos resultados destacados que, incluso, sirvieron para lograr mínimas de participación en Campeonatos de España de Short Track. Para otros atletas, la cita supuso una primera toma de contacto de cara al inicio oficial de la Temporada 2026, objetivo principal de esta competición en el tramo final del año.

Tiago Madureira (responsable nacional de pruebas combinadas de la federación portuguesa), Mariana Bento (atleta internacional) y el propio González (como miembro del área de alto rendimiento de la RFEA) inauguraron estas jornadas en el IES Virgen de la Candelaria charlando sobre rendimiento técnico para vallistas. Por otro lado, Marco Airale (especialista en velocidad y segundo técnico italiano en lograr una medalla mundial) abordó el entrenamiento de la velocidad en otra sesión formativa. Por último, Juan Vicente Escolano, miembro del panel nacional de lanzamientos de la RFEA, impartió una doble jornada en el CIAT, centrada en la iniciación al lanzamiento de varios artefactos.

Algunas declaraciones del evento

Tal y como ha declarado el presidente del club blanquiazul, Héctor González, “el balance es positivo, habiendo abarcado muchas disciplinas y con un alto volumen de inscripciones y actuaciones”. Además, todo ello contando con que la reprogramación del evento, inicialmente previsto para el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre, “menguó la participación por la incompatibilidad de asistencia de muchos atletas”.

Sin embargo, en palabras del propio presidente, “la nota más destacada de esta edición ha estado en las jornadas técnicas con unos profesionales de primer nivel nacional e internacional y unos contenidos de muy alta calidad”. Y es que además del fin de semana de competición, el Critérium volvió a apostar de manera decidida por la formación.

Haciendo una valoración más crítica, González es sincero: “Ha sido, con diferencia, el año que más nos ha costado sacar adelante el Critérium y en cierto modo el que nos ha dado una idea más profunda de la realidad del atletismo en la isla”. No obstante, considera que, pese a ser una edición marcada por las adversidades, “se sacarán las correspondientes lecturas y valoraciones para mejorar de cara al futuro” y de cara a una sexta entrega en el 2026.