La V edición del Critérium de Invierno se celebrará en El Realejo y en La Laguna y unificará carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas

El Critérium de Invierno regresa este fin de semana con más de 300 atletas inscritos

El Tenerife CajaCanarias organiza este fin de semana la V edición del Critérium de Invierno, una de las citas destacadas del calendario atlético canario, que reunirá a más de 300 atletas de una decena de clubes del Archipiélago en dos jornadas de competición en El Realejo y en San Cristóbal de La Laguna.

Tras el aplazamiento del pasado fin de semana debido a las inclemencias meteorológicas, el Critérium de Invierno se celebrará finalmente el sábado 20 de diciembre en el Estadio Iván Rodríguez Ramallo (El Realejo) y el domingo 21 de diciembre en el Estadio Francisco Peraza – La Manzanilla (La Laguna), en ambos casos a partir de las 10:00 horas y en horario de mañana y tarde.

Un fin de semana de atletismo

El evento, que incluye pruebas de saltos, lanzamientos y combinadas, coincidirá con un control de marcas de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife (FIAT). Ambas entidades han decidido fusionar las competiciones, ofreciendo así un fin de semana completo de atletismo y una mayor oportunidad competitiva para los deportistas. La cita contará con la participación de más de 300 atletas, procedentes de más de una decena de clubes canarios, principalmente de Tenerife, aunque también de otras islas, consolidando el Critérium como un evento de referencia a nivel autonómico.

Además del componente deportivo, la organización pondrá en marcha una recogida solidaria de alimentos no perecederos (conservas, aceite, legumbres, etc.), en colaboración con la Asociación AVÍVAte, destinada a personas y familias en situación de necesidad.

Desde el CajaCanarias se muestran muy satisfechos con la celebración de esta quinta edición, fruto de un intenso trabajo previo, con el objetivo de ofrecer a los atletas canarios un evento de máximo nivel, donde el atletismo sea el verdadero protagonista y los deportistas disfruten de un fin de semana a la altura de las mejores expectativas.