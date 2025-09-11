Abordará los beneficios de esta actitud de vida optimista, así como los riesgos si no se equilibra con el sentido común. También se hablará del duelo y la búsqueda de respuestas existenciales

Además, en la nueva sección ‘Expediente Méliès’, un crossover con ‘Charlas de Cine Radio’, se explorará la leyenda de la maldición de Superman

Este viernes 12 de septiembre, el programa ‘Crónicas de San Borondón‘ de la Radio Canaria que conduce José Gregorio González realiza un análisis, desde la ciencia, de los pros y contras del llamado Pensamiento Positivo, de la mano de la experta Priscila González.

A partir de las 22:00 horas, los oyentes podrán adentrarse en los beneficios de esta actitud de vida que parecen evidentes en el campo de la salud física y mental, y también en el marco de la inventiva y la motivación, pero también se han evidenciado riesgos si no está en equilibrio con el sentido común.

El programa recibirá la visita de la experta en duelo, acompañamiento terminal y escritora Sonsoles Machado, que acude al programa para hablar de su libro vivencial “Un café estaría bien”, mientras que la veterana terapeuta y orientadora Ángeles Martínez Gimeno conversará con José Gregorio González sobre la innata y ancestral búsqueda de respuestas existenciales. La filosofía, las corrientes espirituales y la ciencia han intentado dar respuesta a las inquietudes trascendentales del ser humano. Hoy más que nunca, parece que son más necesarias, en un mundo interconectado pero más aislado que nunca.

EXPEDIENTE MÉLIÈS: Misterios en el cine

El programa ha comenzado la temporada con el estreno de una sección, y no es una sección cualquiera. Se trata de EXPEDIENTE MÉLIÈS, el primer crossover de la Radio Canaria, un producto fruto de la colaboración de los programas ‘Crónicas de San Borondón’ y ‘Charlas de Cine Radio’. Cada semana, José Gregorio González y Manuel Díaz Noda mantendrán un mano a mano alrededor de títulos y figuras del celuloide sobre los cuales pivota la leyenda, el misterio y lo singular. En esta ocasión, se hablará de la leyenda hollywoodiense en gestación relativa a la maldición de Superman.