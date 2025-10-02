El programa de la Radio Canaria pone el foco en la mayor leyenda de Fuerteventura: la supuesta conexión de Villa Winter, en Cofete, con una base de apoyo para el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial

Participa Gustavo Winter, hijo del promotor de la singular edificación, quien aportará las pruebas definitivas para desligar el lugar de bases secretas y submarinos

¿Fue la Villa Winter, en Cofete, Fuerteventura, una base de apoyo y refugio para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es, para decepción de muchos, un rotundo NO, y eso a pesar de la creciente leyenda que florece alrededor de esta singular edificación.

Todas las claves de ese lugar y de su promotor, Gustav Winter, las desvelará el programa de la Radio Canaria ‘Crónicas de San Borondón‘ este viernes 3 de octubre a las 22:00 horas, de la mano de Gustavo Winter, su hijo. Con él se hablará de la vida de su padre, Gustav Winter, de los entresijos de la famosa casa, de las pruebas que existen para desligarla de bases secretas y submarinos nazis, y de los documentos manejados por los servicios de inteligencia de EE.UU. y Gran Bretaña, que involucraban a Winter con los nazis.

En la sección Expediente Mélièr, prestará atención a la figura de Ed Guein, asesino en serie inspirador de películas como Psicosis y La Matanza de Texas, un personaje que profanaba tumbas y al que ahora le han dedicado una serie de televisión propia. Manuel Díaz Noda, se encargará de desvelar muchas de sus intrigas.

Finalmente, el programa de este viernes se abrirá a la tertulia con los investigadores Ricardo Martín y Luis Javier Velasco, que darán la última hora sobre la polémica esfera de Buga, el cometa 3IAltas y otras noticias de actualidad.