‘Crónicas de San Borondón’ explora los enigmas de la tierra y el cine

Se adentra en el misterio de los volcanes, analizando la rica mitología que han generado, desde leyendas canarias y hawaianas hasta relatos finlandeses e italianos

También se curioseará alrededor del Necronomicón, el libro más mítico y supuestamente inexistente de Lovecraft

Este viernes 12 de diciembre a partir de las 22:00 horas, ‘Crónicas de San Borondón‘, José Gregorio González, mantendrá un mano a mano con el divulgador científico Víctor Melo, alrededor de los volcanes y la rica mitología que han generado a lo largo de milenios por todo el mundo.

Además de analizar algunas de sus singularidades y apostar por el rigor frente al ruido, el programa saldrá al encuentro de leyendas canarias, hawaianas, finlandesas, italianas, etc. para descubrir los relatos con los que en el pasado se intentaba entender a estos procesos naturales. Melo es fundador y presidente de la Asociación Volcanes de Canarias, cuya acreditada solvencia avala su intensa y acertada labor divulgativa.

En la sección Expediente Mélièr, dedicada a los enigmas y curiosidades del cine, Manuel Díaz Noda ahondará en la figura de Stephen King y su alter ego Richard Bachman, figura que le ha permitido contar con una bibliografía paralela.

El programa se completará con la participación de Ricardo Martín, que esta semana curiosea alrededor del libro más extraño, maldito, y todo apunta a inexistente, de la historia, el mítico Necronomicón. Citado de forma recurrente por Lovecraft, ese manual de magia e invocación a demonios y muertos, ha ido gestando una leyenda propia, superando con creces la realidad.

Finalmente, Miguel Ángel Cabral en Crónicas de Prometeo viaja por la asombrosa historia de descubrimiento y desarrollo de los robots.