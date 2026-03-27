El programa de La Radio Canaria regresa este viernes, a las 22:00 horas, en una edición que abordará también la conexión de María con los evangelios apócrifos y la cábala

‘Crónicas de San Borondón’ de La Radio Canaria se adentra en una nueva emisión este viernes, a las 22:00 horas, en las profundidades del pensamiento conspiranoico en compañía de uno de sus activistas más veteranos y reconocibles de Canarias, el investigador y comunicador Frederick Guttman.

Con José Gregorio González al frente, se analizará la solidez argumental de algunas de las propuestas más actuales como las relativas a los entresijos e intereses cruzados de los conflictos bélicos que sacuden al mundo.

El programa prestará también esta semana unos minutos al enigma del Shamir, vinculado directamente en la tradición bíblica con el rey Salomón, sobre el que se reflexionará en la sección de El Gabinete del Curiose de Ricardo Martín.

El Shamir forma parte de los objetos o procedimientos extraordinarios que manejó Salomón, y se descrito como una especie de gusano, una pieza viva o una sustancia muy pequeña, que tenía la capacidad de cortar, desintegrar o grabar la piedra, el hierro y el diamante sin necesidad de herramientas de metal. La tradición cuenta que los demonios intervinieron en su localización, añadiendo misterio a su condición.

Finalmente, la Catedrática de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, Amparo Alba Cecilia, visitará nuevamente el programa para hablar de la conexión de María con los evangelios apócrifos y la naturaleza de la cábala.