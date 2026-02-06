Hollywood y la intrahistoria del misterio protagonizan ‘Crónicas de San Borondón’

Este viernes a las 22:00 horas el programa reabre muertes sin resolver, explora el periodismo de misterio en España y recorre la vida del historiador Joe Medicine Crow

‘Crónicas de San Borondón‘ analiza el caso de algunas muertes de directores y/o actrices de Hollywood que, pese al tiempo transcurrido, siguen siendo muertes no suficientemente aclaradas. El equipo del programa se centra en algunas de las muertes de figuras de Hollywood que continúan rodeadas de incógnitas, en un programa presentado por José Gregorio González junto a su equipo formado por Fernando Hernández, David Suárez, Ricardo Martín, Priscila González y Miguel Ángel Cabral.

El punto de partida llega con la sección Expediente Méliè de la mano de Manuel Díaz Noda, especialista en periodismo de misterio, que revisa el caso de la muerte de Natalie Wood, en la noche del 29 de noviembre de 1981. Lo que debía ser una tranquila velada en el yate familiar acabó con la actriz de 43 años hallada sin vida en las aguas de la isla californiana de Santa Catalina, un suceso que décadas después sigue generando preguntas. La revisión del caso se completa con otro episodio histórico que continúa alimentando la sospecha: la muerte del pionero del cine Thomas Ince. Aunque oficialmente se atribuyó a un infarto el 19 de noviembre de 1924, la posibilidad de un asesinato nunca ha dejado de planear sobre el suceso.

El periodismo del misterio en España ha sido objeto de batallas ideológicas e intereses lucrativos. (Imagen: IA)

Periodismo de Misterio

Desde Hollywood, el programa amplía su foco hacia la intrahistoria del misterio en España. José Gregorio González adelanta que la entrega “mira de frente a un territorio de pioneros y talentos con proyección internacional, pero también marcado por batallas ideológicas y objetivos lucrativos, la cara y la cruz de unos temas capaces de atraer la atención de generaciones”.

Y prueba de ello es la conversación que mantiene José Gregorio González en esta entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘ con el periodista, escritor e investigador gallego Manuel Carballal, una de las voces más agudas dentro del llamado periodismo de misterio en España. «Su versatilidad e inagotable curiosidad le han conducido en los últimos cuarenta años a investigar asuntos tan diversos como las culturas preislámicas del Norte de África, el modo en que las universidades españolas investigan los fenómenos paranormales desde tiempos del franquismo, la implicación de agencias y cuerpos de Seguridad del Estado en el ecosistema del misterio en nuestro país, o el catálogo de testigos OVNI de élite con el que cuenta España», comenta González como avance de la conversación entre ambos.

Joe Medicine Crow, historiador del pueblo crow, durante un encuentro con Barak Obama.

Nativos americanos

Y como cierre de este ‘Crónicas de San Borondón‘, el épico perfil de Joe Medicine Crow, historiador del pueblo crow, cuyas aportaciones a la hora de recuperar la historia de los nativos americanos y la cultura de las reservas son consideradas esenciales. Su propia vida, y su paso por la II Guerra Mundial, constituyen una odisea que será desgranada por Ricardo Martín, profesor jubilado y coleccionista de rarezas, en la sección del programa Gabinete del Curioseante.