El crucero de lujo Windstar atraca por primera vez en El Hierro

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El yate de vela de lujo alberga unos 130 pasajeros y un centenar de tripulantes

El puerto de La Estaca, en el municipio herreño de Valverde, recibió este viernes por primera vez la llegada del crucero Windstar, de la compañía Windstar Cruises, un yate de vela de lujo dotado con 72 camarotes y alrededor de 130 pasajeros de origen norteamericano y un centenar de tripulantes.

El crucero de lujo Windstar atraca por primera vez en El Hierro / Imagen del Cabildo de El Hierro

La compañía Windstar Cruises opera seis yates que transportan entre 148 y 310 pasajeros y realizan cruceros a más de 50 naciones, con escala en 150 puertos en toda Europa, Polinesia, el Caribe y América Central.

Turismo sostenible con tres rutas

Según informó el Cabildo insular, los pasajeros realizarán tres rutas durante su escala en la isla: una panorámica, otra recorriendo el sendero de La Maceta a Las Puntas en el municipio de La Frontera y la última para conocer las plantaciones del cultivo de la piña.

Por otro lado, la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Davinia Suárez, y la directora comercial de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luz Marina Espiau, dieron la bienvenida oficial en Puerto a la tripulación y señalaron la importancia de esta escala para la proyección turística de la isla.

“La escala refuerza la visibilidad internacional de la isla y abre la puerta a futuras operaciones que contribuyan al desarrollo económico local vinculado a un turismo responsable”, señaló Suárez.

