La sede provincial de Santa Cruz de Tenerife abre sus puertas para conocer de cerca su labor

El Día Internacional del Voluntariado se celebra este viernes, una fecha que pone en el centro a quienes dedican tiempo, esfuerzo y corazón para apoyar a los demás. En colectivos como Cruz Roja, su labor es esencial.

La sede en Santa Cruz de Tenerife abre sus puertas para permitir conocer desde dentro el valor y el compromiso de estas personas que sostienen, muchas veces en silencio, gran parte de la ayuda humanitaria en nuestro país.

Experiencias íntimas y todo tipo de emergencias

Los voluntarios de Cruz Roja han estado presentes en algunas de las emergencias más duras de los últimos años: el volcán de La Palma, el incendio de Tenerife o la pandemia de COVID-19. “Gente a la que le tenemos que expresar nuestro mayor agradecimiento”, afirma Heliodoro González, presidente provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife.

Para la Cruz Roja, el voluntariado es la verdadera fuerza que impulsa cada intervención y cada gesto de apoyo hacia quienes más lo necesitan. Pero quienes dan también reciben. “Aparte de todo lo que entregas, la riqueza que te llevas es muy importante”, comparte una voluntaria.

Cruz Roja celebra el Día Internacional del Voluntariado. Archivo RTVC

Esa huella emocional se hizo especialmente profunda durante la pandemia, cuando lograron reducir la brecha digital de 8.500 niños y niñas, un hito que muchos describen como imborrable. Otros voluntarios narran experiencias íntimas, como las visitas al “falso hospitalizado” durante nueve años.

Cruz Roja abre este viernes sus puertas para mostrar un trabajo que, aunque silencioso, está lleno de valor, humanidad y esperanza.

El voluntariado llega a Santa Cruz de La Palma

Mientras, en Santa Cruz de la Palma, más de una veintena de puestos informativos consolidan su Feria del Voluntariado como un espacio crucial para la conexión entre las entidades sociales y el público en general.

Las asociaciones vinculadas a esta celebración insisten en que el voluntariado es el antídoto contra el individualismo y una pieza clave para construir una sociedad mejor y más justa