‘CSB’ analiza la presencia de psicoactivos en la cultura aborigen

El espacio de la Radio Canaria también aborda la épica historia de la escritura Cherokee

Recordará algunos de los relatos más extravagantes que han rodeado a la película El Mago de Oz, entre otros asuntos

Este viernes 28 de noviembre ‘CSB’ (‘Crónicas de San Borondón’) propone en las noches de misterio de la Radio Canaria un crisol temático de lo más sugerente. El espacio que conduce José Gregorio González recibe la visita de Fernando Hernández, para analizar en un mano a mano la presencia de sustancias psicoactiva dentro de la sociedad aborigen canaria. ¿Se pueden identificar plantas y prácticas entre los guanches que buscaban generar estados alterados de conciencia? ¿Lo hacían como parte de ceremonias o de procedimientos médicos? ¿Perduró ese conocimiento?

Junto a ese tema, ‘CSB’ dedicará minutos a los mitos y realidades que rodean a una de las producciones cinematográficas más destacadas de la historia, El Mago de Oz. Un proyecto alrededor del cual han florecido los relatos más extravagantes. La película, además de reflejar una suerte de viaje simbólico y de autodescubrimiento, en busca de corazón, inteligencia y valentía, también fue el ecosistema de prácticas que hoy resultarían escandalosas. Manuel Díaz Noda hablará de todo ello en la sección Expediente Mélièr.

Fotograma de ‘El mago de Oz’.

El programa abordará también la épica historia de la escritura Cherokee. Una ingeniosa invención moderna que surgió en el seno de este pueblo nativo, con el objetivo de preservar su cultura e identidad en medio de un proceso de etnocidio cultural al que estaban siendo sometidos.

Ricardo Martín, en su Gabinete del Curioseante, se ocupara de este asunto, completando el menú temático de esta edición la crónica de una noche de investigación OVNI. Semanas atrás, José Gregorio González aceptó el reto de acudir a un punto concreto de la isla de La Palma y convertirse en observador y notario de las apariciones de OVNIs que, según afirmaban varios investigadores locales, se daban de forma recurrente en el lugar. El singular resultado de esa velada OVNI, será compartido en este programa.