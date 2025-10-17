El encuentro ha tratado la experiencia real de las personas con discapacidad al viajar, con presencia de entidades como AENA o Fred Olsen

Redacción Servicios Informativos RTVC.

En Gran Canaria unas 90.000 personas cuentan con discapacidad física, sensorial e intelectual. Los medios de transportes están obligados a adaptarse a sus necesidades. Sin embargo, algunos se resisten a hacerse accesibles.

Precisamente, sobre los retos y necesidades se ha hablado en la cuarta jornada insular de inserción laboral de personas con discapacidad.

El Espacio Cultural Jesús Arencibia ha celebrado este viernes las cuartas Jornadas de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad (ISODIS). Organizado por la Fundación Gran Canaria Accesible, el evento busca dar un paso firme en la construcción de una sociedad más inclusiva, centrada en la accesibilidad universal y el derecho al trabajo digno.

Inconvenientes para viajar

El encuentro ha tratado la experiencia real de las personas con discapacidad al viajar, con presencia de entidades como AENA, Fred Olsen, la Autoridad Portuaria y empresas de handling. Eduardo Martínez Ramírez, presidente de la Asociación La Vida Sigue en Positivo, abrió este bloque con una intervención de testimonios y demandas concretas.