Cuarto refuerzo para el CV Guaguas Las Palmas, Mikko Räsänen

El jugador finlandés Mikko Räsänen se ha convertido en el cuarto refuerzo del CV Guaguas Las Palmas para la próxima temporada tras disputar las dos últimas campañas en equipos de la Superliga

El finlandés Mikko Räsänen, nuevo jugador del CV Guaguas Las Palmas. Imagen CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas ha anunciado su cuarto refuerzo para la próxima campaña y no es otro que el finlandés Mikko Räsänen. El jugador nórdico, de 25 años y 1,98 metros de altura, se convierte en el cuarto fichaje del conjunto grancanario desde la conclusión del curso y aterriza en la isla tras disputar las dos últimas campañas en la Superliga española, primero en Melilla y posteriormente en Unicaja Costa de Almería.

Natural de Outokumpu, una pequeña ciudad situada en el centro de Finlandia y próxima a la frontera rusa, Räsänen reconoce que la llamada del presidente Juan Ruiz fue decisiva para aceptar el reto amarillo. “Juan Ruiz me dijo de venir a la isla paraíso. Mucha gente de Finlandia viene a Gran Canaria de vacaciones y especialmente a Maspalomas. Cuando apareció la oportunidad del mejor equipo de España no tuve muchas dudas”, explica el jugador.

Propuesta importante para su carrera

El nuevo integrante asegura que solo contemplaba abandonar Almería si recibía una propuesta importante. “Mi pensamiento era salir solo si tenía una buena oferta de contrato, pero esta situación me cambió las ideas. Tenía buenos contactos, pero primero estaba Almería. Quería quedarme en España porque era mi primer objetivo y tuve la suerte de recibir la llamada del mejor equipo del país”, señala.

Según informa el club grancanario, Räsänen llega después de completar una notable temporada con el conjunto almeriense, donde incluso modificó su rol durante el tramo final del campeonato. Aunque comenzó el curso desempeñándose como receptor, acabó actuando varios encuentros como opuesto. “Ahora jugaré en el lado de Walla Souza, en la zona cuatro”, comenta sobre su futuro papel dentro del esquema de Sergio Miguel Camarero.

Precisamente, uno de sus mejores recuerdos llegó en los playoffs de la Superliga por el título frente al propio Guaguas. “Jugamos muy bien contra ellos y les pusimos muchos problemas. A nivel personal hice 23 puntos e intenté dar siempre el máximo”, recuerda. La posibilidad de vivir en Gran Canaria también influyó en su decisión: “Estuve en Las Palmas y me pareció una gran ciudad, además tiene playa. Los inviernos en Finlandia son muy duros. También ayuda tener un vuelo directo semanal cerca de casa”, dice.