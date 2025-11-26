Cuatro detenidos por intentar matar a un joven de una puñalada en Arrecife

El joven tuvo que ser operado de urgencia después de que los detenidos lo atacaran y le asestaran una puñalada por la espalda en Arrecife

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Comisaria Local de Arrecife, han detenido a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio. Tienen edades comprendidas entre los 21 y 32 años de edad y alguno de ellos cuenta con antecedentes por delitos de lesiones.

Momento de la detención de los cuatro hombres que apuñalaron a un joven en Arrecife

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de noviembre, en la vía pública en una conocida zona de ocio de la capital. Los detenidos supuestamente reconocieron a la víctima porque habían tenido enfrentamientos anteriormente.

La víctima es un joven de 21 años que, al darse cuenta, huyó del lugar hacía su domicilio en busca de refugio mientras los detenidos lo perseguían. Tras darle alcance, comenzaron a golpearlo, agredirlo y, por último, le asestaron una puñalada por la espalda, quedándose el arma blanca incrustada.

Unos vecinos del edificio donde residía la víctima alertaron a las autoridades y servicios médicos. Lo trasladaron hasta el Hospital General donde tuvo que ser intervenido de urgencias por las lesiones que presentaba. Lograron extraerle el arma blanca que fue entregada a los agentes.

La investigación policial logró en poco tiempo identificar plenamente y detener a los cuatros autores de la agresión, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Se decretó el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.