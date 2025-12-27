Los servicios de emergencias de Indonesia buscan a una familia de españoles tras el naufragio de una embarcación

Equipos de rescate de Indonesia buscan a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España. Juntos a ellos, otras dos personas españolas ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Causa del accidente

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes. Según el reporte preliminar, sufrió una avería en el motor

Los rescatistas empezaron la búsqueda la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

En Indonesia se producen con frecuencia accidentes marítimos. Las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el escaso cumplimiento de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas suelen ser las causas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.