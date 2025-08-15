Curbelo pide la aplicación de medidas concretas que solucionen definitivamente los problemas operativos del Puerto de Los Cristianos, clave para Canarias

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias y presidente del Cabildo de La Gomera. Imagen cedida

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado acciones inmediatas para resolver la situación crítica que atraviesa el Puerto de Los Cristianos, infraestructura esencial para la conectividad con La Gomera, El Hierro y La Palma. El puerto alcanzó los 2,3 millones de pasajeros en 2024, una cifra récord que revela la importancia estratégica del enclave, pero también subraya su saturación operativa.

Según informa un comunicado, Curbelo destacó la necesidad de adoptar medidas concretas que solucionen definitivamente los problemas operativos del puerto, garantizando así una movilidad interinsular eficaz y segura. Según apuntó, «no podemos seguir afrontando esta situación de congestión en Los Cristianos como si fuera algo circunstancial. Las soluciones deben ser definitivas, inmediatas y contar con el respaldo del Estado y la Comunidad Autónoma».

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha advertido que el puerto actualmente realiza más de 23 operaciones diarias de ferris en una franja de solo 8 horas, cifra que supera ampliamente su capacidad operativa óptima. A ello se añade un incremento del 110% en tráfico de mercancías en los últimos años, elevando el riesgo operativo en torno al 40%.

Plan de medidas

En respuesta a esta problemática, el Gobierno de España aprobó recientemente un plan de medidas técnicas destinado a descongestionar el puerto sin proceder a ampliaciones estructurales significativas. Entre las actuaciones contempladas destacan la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el soterramiento de los accesos y la ampliación en altura del parking existente, así como el refuerzo del dique exterior. Estas obras están previstas para 2026 con una duración estimada entre seis y ocho meses.

Sin embargo, Casimiro Curbelo considera que estas medidas, aunque positivas, no resuelven completamente el problema de fondo: «Estas actuaciones técnicas son necesarias, pero insuficientes si no se aborda una planificación integral que permita gestionar el crecimiento del tráfico marítimo en condiciones sostenibles y seguras para la ciudadanía».

El portavoz parlamentario de ASG insistió en que la propuesta más viable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico es una reordenación completa y eficiente del puerto actual, acompañada por la evaluación seria de alternativas viables.

Disposición de ASG para apoyar las mejoras

Curbelo reiteró la disposición absoluta de su grupo político para apoyar todas aquellas iniciativas que garanticen una conectividad eficaz, sostenible y segura para los residentes y visitantes de las Islas Verdes. “Desde ASG seguiremos impulsando todas las acciones necesarias ante las distintas administraciones para asegurar una conectividad digna y eficiente entre Tenerife y las islas no capitalinas”, aseguró.

Por último, el líder de ASG insistió en que la mejora del Puerto de Los Cristianos no solo es una cuestión de movilidad, sino un tema clave para el desarrollo económico y social de toda Canarias. «Resolver estos problemas permitirá potenciar nuestra economía y calidad de vida, especialmente en La Gomera, El Hierro y La Palma», subrayó.