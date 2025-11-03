Las de Juan Diego son superadas por un Heidelberg Volkswagen muy serio y más acertado en los puntos decisivos de cada set (0-3)

El CV Emalsa Gran Canaria cae en un derbi de altura / CV Emalsa Gran Canaria

Derrota en un derbi igualado y de mucha calidad. El CV Emalsa Gran Canaria dio la cara y mejoró sus prestaciones con respecto a la pasada jornada, pero se topó con un Heidelberg Volkswagen muy sólido y más acertado en los puntos decisivos de cada parcial para imponerse por un 0-3 que refuerza su liderato.

Fue un partido igualado de principio a fin a pesar de ese 0-3 final. El Olímpico tuvo opciones en todos los parciales a sumar, pero se quedó sin premio a su buena imagen ante un rival más rodado y con menos errores no forzados.

Inercia visitante

El Heidelberg dio primero en los primeros compases del derbi. Escudadas en un saque al límite, que incomodaba a las locales, la escuadra visitante obligaba a parar el partido a Juan Diego gracias a un parcial 1-6. Con el viento a favor, las de Santi Guerra estiraron la ventaja con el paso de los puntos (4-10), ante un Olímpico al que le costaba construir su ataque, mermado por su timorata recepción (5-10).

Una vez se centró en recepción, el Emalsa comenzó a recortar terreno, gracias a dos defensas de lujo de Belly Meñana y el saque al límite de Scherer (9-12). Con el partido más igualado se vieron jugadas de calidad (11-14). El Olímpico ya no sufría en recepción; el Heidelberg mostraba su ya habitual serenidad (12-15).

Con Marina de nuevo haciendo daño en la línea de saque, el Emalsa volvió a ajustar el marcador en la recta final del parcial (17-19 y tiempo muerto solicitado por Santi Guerra). Sin embargo, con un 2-0 de parcial, las visitantes obligaban de nuevo a parar el partido a Juan Diego, con 20-23 en el luminoso. Se resistió a caer el Olímpico a pesar de la desventaja, y con un parcial 0-2 (22-24) obligó a pedir tiempo muerto al técnico visitante en un final de infarto de primer parcial que se llevaría finalmente las visitantes por un ajustado 26-28.

Igualdad máxima

El intercambio de golpes fue la tónica en el inicio del segundo acto (3-3 y 6-6). Ni Emalsa ni Heidelberg concedían puntos por errores ahora. El parcial transcurría con máxima igualdad y mismo espectáculo que en el set inicial (12-12 y 14-14).

Con un 0-3 de parcial, el Heidelberg volvió a despegarse en la recta final del juego (16-19 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego). Aunque mejoró el Olímpico tras la parada, la solidez de las visitantes les valió para subir el 0-2 al luminoso, en otro parcial ajustado y de buen voleibol (19-25). Para no variar, el duelo arrancó con máxima igualdad (3-3 y 7-7). Al ecuador del set, el Olímpico, obligado por las urgencias, mandaba por la mínima (15-14) en otro parcial igualado.

Final de infarto

Sin embargo, un nuevo parcial a favor de las visitantes volvió a adelantarlas (15-17) en la recta final del juego.

Obligado a ganar, el Emalsa tiró de todo y un poquito más para intentar sumar su primer parcial ante un Heidelberg muy sólido en todas sus líneas y lanzado a por el triunfo (19-21, y tiempo muerto solicitado por Juan Diego para reordenar a las suyas).

La parada le sirvió al Olímpico para igualar a 21. Sin embargo, como en los anteriores parciales, un Heidelberg muy sólido terminó por rematar la faena (23-25) ante un Emalsa que dio la cara y ofreció muy buena imagen en un derbi de calidad y espectáculo en el Arena.