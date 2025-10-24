Tras ganar el pasado fin de semana en la isla, el equipo visita este sábado a las 16:00 (hora canaria) la guarida del Arenal Emevé

El CV Emalsa Gran Canaria, a por su primer triunfo a domicilio / CV Emalsa Gran Canaria

Tras debutar en el Arena con victoria (3-0 ante OCISA Haro Rioja Vóley), el CV Emalsa Gran Canaria encara su segunda salida de la Liga Iberdrola con el objetivo de estrenar también el casillero de victorias a domicilio. Un objetivo que rozó en la primera jornada ante el Cajasol (2-3) y que, dos semanas después con el grupo más rodado, intentará lograr en la guarida del Arenal Emevé este sábado.

El rival

El grupo viajó al completo a Lugo para visitar a un cuadro gallego muy renovado este curso, al igual que las grancanarias, y que ya demostró en la primera jornada, con su triunfo por la mínima ante el Melilla, que no será nada fácil tumbarlas en su guarida, el Pabellón Municipal de Deportes Lugo.

El grupo que entrena el madrileño Alberto Chaparro llega tras caer en su primera salida del curso ante el DSV Sant Cugat, en un duelo muy igualado que se decantó para el lado local por 3-1, y donde la internacional neerlandesa Anneclaire Ter Brugge destacó con 19 tantos en el bando de las gallegas.

Avisa Juan Diego García, entrenador jefe de las grancanarias, del potencial de las gallegas. “Ha fichado jugadoras con experiencia dentro de la categoría y, por lo que hemos podido ver en los vídeos, van a dar mucha guerra en su casa”, afirma.