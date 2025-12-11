El CV Guaguas cayó derrotado en su primer partido de la Liga de Campeones CEV ante el Berlín Recycling Volleys

El Club Voleibol Guaguas sufrió la dureza de la Liga de Campeones CEV y cayó por 3-0 en casa del Berlín Recycling Volleys en el primer encuentro de la fase de grupos de la competición europea, lo que supone la primera derrota de la temporada de los grancanarios.

La buena salida al partido de los grancanarios les permitió sobrevivir al primer golpe a golpe del partido gracias a la certeza ofensiva del brasileño Walla Souza (7-7), pero los berlineses aumentaron mucho su nivel defensivo y pusieron distancia con un triple bloqueo (14-10).

El conjunto alemán aumentó su distancia y Sergio Miguel Camarero paró el partido para reordenar los ataques de su equipo, especialmente fallones y precipitados en la fase ofensiva del juego (20-14). El cubano Osmany Juantorena reactivó al Guaguas (21-19), pero los de Joel Banks volvieron a aprovechar las desconexiones amarillas para adjudicarse el primer set (25-20).

Segundo set

El segundo set arrancó con otros aire para el CV Guaguas (1-3), que intentó mostrar mayor ímpetu ofensivo, pero los teutones equilibraron las fuerzas y aguantaron los arreones canarios (8-9) antes de romper la dinámica con el 12-10.

Camarero volvió a parar el encuentro, pidió tranquilidad y recordó a sus jugadores que seguían vivos dentro del partido (12-10), sin embargo, el Guaguas volvió a ahogarse en su juego y sufrió la eficacia del opuesto Jake Hanes, principal arma ofensiva de un Berlín Recycling Volleys que cerró el disputadísimo segundo set (29-27).

Desenlace del partido

Este golpe emocional desconectó al CV Guaguas, que peleó con más garra que juego, pero se encontró en frente un sólido Berlín Recycling Volleys (22-15) que comenzó a demostrar su poso competitivo. Con el signo del partido ya decidido, los amarillos remaron en el Max-Schmeling-Halle, pero sucumbieron por un contundente 25-17.