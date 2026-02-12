Partido determinante del CV Guaguas ante el conjunto alemán del Berlín Recycling Volleys en la Champions League de voleibol para mantener sus aspiraciones en la competición

Partido determinante para el CV Guaguas ante el Berlín Recycling Volleys. Imagen CV Guaguas

El CV Guaguas Las Palmas de Gran Canaria afronta este jueves 12 de febrero (19.00 horas) una cita clave en la quinta jornada del Grupo C de la Champions League de voleibol. El conjunto amarillo recibe en el Gran Canaria Arena al potente Berlín Recycling Volleys con el objetivo de lograr una victoria balsámica que refuerce sus aspiraciones en la máxima competición continental.

En un Grupo C donde el actual campeón, Perugia, ya tiene asegurada su clasificación —y se mide esta jornada a los checos del Lvi Praga—, el duelo en la isla se presenta como determinante para las aspiraciones del conjunto grancanario. El escenario apunta a vivir una de esas grandes noches europeas, con un ambiente propio de las grandes citas del deporte español.

El técnico del CV Guaguas, Sergio Miguel Camarero, ha apelado a la intensidad y la constancia como claves para competir ante el campeón alemán.

“Nos enfrentamos a un Berlín que ya ha mostrado su categoría, no solo en esta temporada. Juegan un voleibol que le va a gustar mucho a los aficionados que acudan al Arena, y nosotros, para tener opciones de quedarnos con el triunfo, debemos ser muy constantes. El trabajo en defensa será clave para poder armar los ataques y buscar sus puntos menos fuertes. Será durísimo”, aseguró el técnico grancanario.

Importancia del factor cancha

Camarero también subrayó la importancia del factor cancha y el respaldo del público en una competición donde el equipo ha protagonizado noches memorables.

“Siempre digo que este club, este equipo, se crece con el apoyo de su gente. Hemos vivido noches inolvidables. Y queremos una más. Habrá que dar lo mejor de nosotros. Una vez más”.

El choque ante el Berlín Recycling Volleys exigirá la mejor versión del conjunto amarillo, que confía en su solidez defensiva y en el impulso del Gran Canaria Arena para sumar un triunfo de prestigio en la élite europea.