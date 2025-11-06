El Guaguas consigue vencer al Olympiacos en Grecia y da un firme paso para acceder a la tercera ronda de la fase previa de la Liga de Campeones CEV

1-3 | El Guaguas tumba al Olympiacos y avanza con firmeza en Europa

El Club Voleibol Guaguas avanza firme en Europa tras vencer este jueves por 1-3 al Olympiacos en Grecia gracias una actuación coral y da el primer paso para acceder a la tercera ronda de la fase previa de la Liga de Campeones CEV tras asaltar el Pabellón Melina Merkouri de El Pireo.

Inicio del partido

El conjunto griego saltó al parqué con ganas de imponer su autoridad (4-1) y obligó al Guaguas a empezar a remar a contracorriente desde los primeros compases, una tarea que cargaron a su espalda el cubano Osmany Juantorena y el brasileño Walla Souza hasta el 9-5, momento en el que el técnico Sergio Miguel Camarero paró el partido para pedir a sus jugadores que se soltaran.

Al son del opuesto Aleksandar Atanasijevic y Christian Fromm, acompañados de una excelsa muestra defensiva del líbero, el Olympiacos mantenía su hegemonía en el set (14-9), aunque la conexión al partido del argentino Nico Bruno acercó a los amarillos (18-16), que con un parcial de 7-0 liderado por Hélder Spencer se embolsaron el set (20-25).

Segundo set

Sin intención de amilanarse, el CV Guaguas aguantó el cara a cara que planteó el Olympiacos y mantuvo la igualdad en el inicio del segundo set (9-9). Los errores de comunicación amarillos y el crecimiento en la red de Aleksandar Nedeljković crearon la primera gran ventaja de los locales (13-10).

Un remate de Perrin, un bloqueo de Atanasijevic y un saque directo del argentino Cavanna pusieron la máxima para el club de El Pireo (18-14), una distancia que el Olympiacos aguantó y estiró con el liderazgo en los puntos de Fromm y la puntilla de Nedeljković (25-18).

Tercera manga

El empuje de Juantorena y el argentino Martín Ramos encontró la resistencia de un conjunto griego que se agarró a Atanasijevic y a John Gordon Perrin para estirar el tanteo hasta el 12-12. La buena rotación al saque de Nico Bruno permitió al equipo canario romper la dinámica (16-19) para encadenar un demoledor parcial de 7-1 y cerrar el set (18-25).

Desenlace del partido

La cuarta manga comenzó con muchos nervios e incontables errores al saque de ambos equipos (7-6), una concatenación de fallos que el Guaguas amplió a la recepción y al remate, lo que permitió al Olympiakos marcharse en el luminoso (12-8) con un Atanasijevic incontenible.

El partido entró en un juego táctico que Camarero y Gardini medían al detalle desde la pizarra (20-20). Un error en el remate de Walla Souza ponía un 23-20 que prometía alegrías en el lado griego, pero Bruno y el brasileño achicaban distancias (23-22).

Perrin puso al Olympiacos a solo un punto del quinto set (24-22), pero el equipo canario empató a 24 tras una jugada muy protestada en el lado griego. Un saque directo de Bruno y un imponente bloqueo de Spencer sellaron la victoria amarilla en tierras helenas (1-3).

Partido de vuelta

La vuelta se disputará el miércoles 12 de noviembre a las 19:00 horas, en el Gran Canaria Arena, en un partido al que el Guaguas llega con ventaja y con la posibilidad de vencer en cualquiera de las combinaciones, mientras que el Olympiacos necesita ganar por 0-3 o 1-3 para forzar el set de oro.