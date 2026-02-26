Este duelo será el primer escalón para el equipo canario que busca conseguir su tercera Copa del rey consecutiva

El CV Guaguas afronta la Copa del Rey 2026 en uno de los momentos más sólidos de la temporada. El equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero aterriza en Valencia con plena confianza, líder en la Superliga, clasificado para octavos en la Champions y con la Supercopa de España ya en el bolsillo.

El Guaguas busca defender título y se enfrenta al Pamesa Teruel. Imagen del CV Guaguas

La defensa del título comenzará este jueves a las 16:00 hora canaria en La Fonteta, escenario que reunirá a los mejores equipos del panorama nacional y que cuenta con capacidad para 9.000 espectadores. El primer rival será el CV Pamesa Teruel en los cuartos de final.

De superar este cruce, el Guaguas se enfrentaría en semifinales al vencedor del duelo entre Manacor y Leganés, enfrentaiento que completará la jornada inaugural a las 19:00 hora canaria.

Objetivo claro y concentración máxima

El técnico grancanario afronta el campeonato con la plantilla al completo, pero mantiene la prudencia: “Es una competición complicada porque no podemos permitirnos un mal día. Todos los equipos han elevado su nivel y Teruel ha mejorado. Necesitaremos nuestro mejor voleibol para superar este primer paso y meternos en semifinales”, señaló Camarero.

Con la plantilla al completo tras recuperar a Walla Souza por problemas musculares y a Unai Larrañaga del pelotazo que sufrió en el rostro en la visita a Manacor, el Guaguas abrirá la competición.

El técnico amarillo no se fía del torneo del KO porque «cualquiera puede ganarlo», más aún en una temporada en la que el nivel de la Superliga Masculina «ha subido mucho», lo que hará la Copa del Rey de una competición «muy complicada».

Por otro lado, el central argentino del Guaguas, Martín Ramos, admitió que viajan a Valencia con la misión de «defender la Copa del Rey y traerla nuevamente a Gran Canaria» por tercera temporada consecutiva, un objetivo que les obligará a «estar concentrados en cada momento y plasmar nuestro juego».

El mensaje dentro del vestuario amarillo es claro: ir partido a partido, sin mirar más allá de Pamesa Teruel. Con ilusión, confianza y “el grupo recuperado”, el Guaguas ha iniciado la defensa de la corona en Valencia con un objetivo firme: volver a llevar la Copa del Rey a Gran Canaria.

El viernes se cerrará el cuadro con los encuentros CV Grupo Herce Soria – Cisneros La Laguna (16:00) y CV Melilla – Conqueridor Valencia (19:00). Las semifinales se disputarán el sábado, mientras que la final tendrá lugar el próximo domingo a las 16:30 horas, también en la capital del Turia.