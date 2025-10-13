Las tormentas continúan afectando a la península tras el paso de la dana que ha dejado cerca de 20 heridos en Cataluña

Varias personas tratan de desaguar el bajo de una vivienda tras el paso de la dana. Mas de Barberans. Tarragona. EFE. Andreu Esteban.

La península está sufriendo los efectos de la dana Alice que ha dejado lluvias de hasta 280 litros por metro cuadrado en el sur de Cataluña.

En Tarragona ha llovido también con bastante fuerza durante el pasado fin de semana. Según Protección Civil, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas. Esta parte de la población ha sido realojada en hoteles, casas particulares, pabellones deportivos y y edificios municipales.

En estos centros habilitados de acogida ya solo quedan siete personas en el Ayuntamiento de Freginals, quince en el pabellón de Amposta y diez en Alcanar.

Una de las personas heridas ha sufrido una fractura de cadera por una caída y ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Sin clase en 238 centros educativos

Las lluvias han obligado a suspender las actividades educativas, universitarias y deportivas en las comarcas del sur de Tarragona. 238 centros educativos han cerrado y cerca de 59.000 alumnos se han quedado sin clase.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.169 llamadas de las comarcas del Montsià (1.514), Baix Ebre (337) y Baix Camp y Tarragonès (75).

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han atendido, desde ayer, 358 avisos, sobre todo en el Montsià y el Baix Ebre. La mayor parte de personas atrapadas con sus vehículos en carreteras y caminos, así como por árboles caídos y desprendimientos de piedras.

Un total de 31 personas han sido rescatadas sanas y salvas y no hay ninguna víctima mortal, señala Protección Civil.

Transporte y carreteras

El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de seis carreteras cortadas: la N-340 en Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TV-3317 en Freginals; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y La Galera y la TV-3421 entre Mas de Barberans y Roquetes. Además, hay un carril cortado en a AP-7 en Freginals en sentido norte.

Adif también mantiene interrumpida la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana. La suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante todo este lunes.

Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Ulldecona y Tortosa en la línea R16.

Protección Civil mantiene activo el plan Inuncat y siguen las restricciones de movilidad y actividades en el sur de Cataluña, con la previsión de nuevas lluvias intensas a lo largo del día, especialmente en el Montsià y el Baix Ebre.

La influencia de esta borras continuará esta semana con avisos naranjas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, además de avisos amarillos en Murcia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra.